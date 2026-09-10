Владимир Зеленский 10 сентября прибыл в Канаду, где запланировал ряд важных встреч и переговоров о дальнейшем сотрудничестве между странами. Глава государства подчеркнул, что Канада остается одним из ближайших партнеров Украины, а ее поддержка и важные решения помогают стране выстоять в войне и защищать своих граждан.

Об этом и других важных событиях смотрите в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 10 сентября

Гости эфира:

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Сергей Нагорняк, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Евгений Скрипник, врач-психиатр, психотерапевт;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Алексей Леонов, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Юрий (Амир) Радченко, кандидат исторических наук, сотрудник Национального историко-мемориального заповедника "Бабин Яр".

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в Канаду с трехдневным визитом. Они будут находиться в стране с 9 по 11 сентября, а канадское правительство ожидает, что визит подтвердит поддержку Украины и приверженность Канады справедливому и прочному миру.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский запланировал в Канаде ряд встреч и договоренностей о дальнейшем сотрудничестве между странами. Президент подчеркнул, что Канада остается одним из ближайших партнеров Украины.