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В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

8 сентября 2026 г. 13:00

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В Киеве, области и ряде других регионов продолжаются спасательные и восстановительные работы после массированного российского удара. Владимир Зеленский отметил, что враг сознательно пытался нанести максимальный ущерб, применив сложную комбинацию вооружений, а именно баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты вместе с реактивными беспилотниками. Между тем взрывы в столице продолжаются до сих пор. Россия продолжает атаковать столицу дронами.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE 8 сентября.

Эфир День.LIVE 8 сентября

  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
  • Богдан Кицак, народный депутат, «Слуга народа», комитет по вопросам экономического развития;
  • Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
  • Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", военнослужащий ВСУ;
  • Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мониторинговые группы и аналитики изучили, как и откуда Россия атаковала Украину в ночь на 8 сентября. Основной целью россиян была столица. Появилась точная карта запусков дронов и ракет.

Также жители Соломенского района рассказали, что происходило ночью во время обстрелов. В Киеве много разрушений и пожаров, продолжается ликвидация последствий.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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