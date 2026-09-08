В Киеве, области и ряде других регионов продолжаются спасательные и восстановительные работы после массированного российского удара. Владимир Зеленский отметил, что враг сознательно пытался нанести максимальный ущерб, применив сложную комбинацию вооружений, а именно баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты вместе с реактивными беспилотниками. Между тем взрывы в столице продолжаются до сих пор. Россия продолжает атаковать столицу дронами.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE 8 сентября.

Эфир День.LIVE 8 сентября

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Богдан Кицак, народный депутат, «Слуга народа», комитет по вопросам экономического развития;

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", военнослужащий ВСУ;

Егор Брайлян, кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мониторинговые группы и аналитики изучили, как и откуда Россия атаковала Украину в ночь на 8 сентября. Основной целью россиян была столица. Появилась точная карта запусков дронов и ракет.

Также жители Соломенского района рассказали, что происходило ночью во время обстрелов. В Киеве много разрушений и пожаров, продолжается ликвидация последствий.