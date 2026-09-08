Ночная комбинированная атака российских войск на Киев 8 сентября привела к ряду разрушений в нескольких районах города. Из-за падения обломков и попаданий вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, загорелись складские помещения, а также пострадала территория учебного заведения. Экстренные службы в настоящее время ликвидируют последствия, более подробная информация о масштабах ущерба и пострадавших уточняется.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 8 сентября

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Оксана Юринец, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва;

Антон Векленко, руководитель и соучредитель учебного центра Global Drone Academy;

Юрий Подорожний, политтехнолог;

Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета;

Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в ночь на 8 сентября российские войска атаковали ракетами Киев и Одессу — в обоих городах раздавались громкие взрывы.

По информации спасателей, в Киеве в результате комбинированного удара баллистическими ракетами и беспилотниками зафиксированы пожары и разрушения как минимум в пяти районах: Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Подольском и Днепровском. На местах прилетов и падения обломков работают подразделения ГСЧС.