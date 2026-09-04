Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в Киеве со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, украинская команда находится с американской стороной в постоянном контакте и уже имеет предварительные даты возможного визита представителей США.
"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно", — отметил Зеленский.
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Гости:
- Владимир Пузирко, дипломат, юрист-международник
- Михаил Жирохов, военный обозреватель
- Юрий Яндульский, заместитель мэра г. Днепр
- Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
- Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime"
- Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting
- Константин Корсун, эксперт по вопросам кибербезопасности
- Роман Лихачев, военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов
Новини.LIVE сообщали, что в вечернем обращении к украинцам глава государства сообщил, что украинская сторона располагает подтверждением проведения встреч как в Москве, так и в Киеве. В то же время президент подчеркнул, что дальнейшее активное участие Соединенных Штатов остается важной составляющей дипломатических усилий.
Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь в поставках систем противоракетной обороны в рамках программы PURL и в соответствии с двусторонними договоренностями. Он подчеркнул, что осенью необходимо нарастить темпы и объемы передачи таких систем Украине.