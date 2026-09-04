Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в Киеве со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, украинская команда находится с американской стороной в постоянном контакте и уже имеет предварительные даты возможного визита представителей США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно", — отметил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

Владимир Пузирко, дипломат, юрист-международник

Михаил Жирохов, военный обозреватель

Юрий Яндульский, заместитель мэра г. Днепр

Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime"

Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting

Константин Корсун, эксперт по вопросам кибербезопасности

Роман Лихачев, военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов

Новини.LIVE сообщали, что в вечернем обращении к украинцам глава государства сообщил, что украинская сторона располагает подтверждением проведения встреч как в Москве, так и в Киеве. В то же время президент подчеркнул, что дальнейшее активное участие Соединенных Штатов остается важной составляющей дипломатических усилий.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь в поставках систем противоракетной обороны в рамках программы PURL и в соответствии с двусторонними договоренностями. Он подчеркнул, что осенью необходимо нарастить темпы и объемы передачи таких систем Украине.