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Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2026 г. 8:00

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19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

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18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2026
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18:22 Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

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13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

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08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026
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19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в Киеве со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, украинская команда находится с американской стороной в постоянном контакте и уже имеет предварительные даты возможного визита представителей США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно", — отметил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Владимир Пузирко, дипломат, юрист-международник
  • Михаил Жирохов, военный обозреватель
  • Юрий Яндульский, заместитель мэра г. Днепр
  • Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
  • Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime"
  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO, Political Consulting
  • Константин Корсун, эксперт по вопросам кибербезопасности
  • Роман Лихачев, военный адвокат, юрист Центра поддержки ветеранов

Новини.LIVE сообщали, что в вечернем обращении к украинцам глава государства сообщил, что украинская сторона располагает подтверждением проведения встреч как в Москве, так и в Киеве. В то же время президент подчеркнул, что дальнейшее активное участие Соединенных Штатов остается важной составляющей дипломатических усилий.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский выразил благодарность международным партнерам за помощь в поставках систем противоракетной обороны в рамках программы PURL и в соответствии с двусторонними договоренностями. Он подчеркнул, что осенью необходимо нарастить темпы и объемы передачи таких систем Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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