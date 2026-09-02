В ночь на 2 сентября на столичной улице Юрия Шумского, 10, произошла стрельба возле дома военнослужащего ГУР. Инцидент связывают с исчезновением военнослужащего ГУР и заместителя командира РДК Степана Каплунова, а также с представителями ГУР и СБУ.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 2 сентября

Гости эфира:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020);

Оксана Жолнович, министр социальной политики в 2022–2025 гг., кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital;

Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов «ANTS»;

Алексей Леонов, народный депутат от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Леонид Быцюра, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета.

Как ранее сообщал сайт Новини.LIVE, в ночь на 2 сентября в Киеве произошла перестрелка с участием сотрудников подразделения Альфа СБУ. Побратимы и соседи заблокировали служебный автомобиль СБУ рядом с домом пропавшего бойца ГУР Степана Каплунова.

Позже в СБУ изложили свою версию событий. Там рассказали, что во время расследования подготовки российского теракта против оппозиционного политика на следственную группу СБУ было совершено вооруженное нападение. Спецназовцы применили оружие для подавления сопротивления. В результате перестрелки есть раненые. Первоначальные следственные действия показали, что задержанные нападавшие оказались действующими военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины.