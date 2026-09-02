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Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026 г. 8:00

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08:00 Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

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18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

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18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

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13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

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18:09 РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

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08:00 Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026
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18:13 Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026
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18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Воздушное пространство России становится все более опасным для гражданской авиации из-за значительного количества беспилотников в небе. Украина призывает международные авиакомпании и страховые компании учитывать эти угрозы при планировании полётов и оценке рисков.

Президент подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданских самолетов. В то же время активное использование дронов в российском воздушном пространстве создает дополнительные опасности для гражданской авиации.

"Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой — ни для одного гражданского самолета. Просто дроны в небе России будут присутствовать, и на это нужно обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо", — заявил глава государства.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Игорь Тодоров, член Украинской ассоциации внешней политики
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны
  • Позывной "Викинг", старший сержант роты БПЛА 1-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр
  • Станислав Игнатьев, энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
  • Николай Полищук, кореевед
  • Андрей Еременко, социолог
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
  • Владимир Джиджора, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Бывший дипломат посольства Украины в Иране
  • Денис Попович, военный обозреватель

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал авиакомпании, страховые компании и пассажиров, пользующихся основными аэропортами России, учитывать риски полетов в воздушном пространстве РФ. Он отметил, что из-за войны, развязанной Россией, и ответных ударов российское воздушное пространство фактически может стать недоступным для гражданской авиации. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданских самолетов. По его словам, ключевым фактором риска является значительное присутствие беспилотников в небе над Россией, которое должны учитывать все участники авиационного рынка.

Также Новини.LIVE сообщали, что недавно Владимир Зеленский заявил — Владимир Путин пока не отказывается от намерений продолжать войну. По словам президента, на это указывают данные украинской и партнерской разведок, а также соответствующие сигналы со стороны России. В то же время Зеленский сообщил, что представители Дональда Трампа готовятся к проведению переговоров с российской стороной, а также планируют визит в Украину.

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08:00 Пособие в размере 12 300 грн: кто получит деньги в сентябре 2026 года

07:53 В Польше совершили нападение на 13-летнюю украинку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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