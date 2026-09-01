Украинские школы призвали отказаться от проведения традиционных массовых линеек 1 сентября. В связи с угрозой российских обстрелов одновременное нахождение большого количества учеников и родителей в одном месте может представлять дополнительную опасность, особенно в случае объявления воздушной тревоги во время торжеств.

Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик еще в пятницу, 28 августа, обратила внимание на риски проведения массовых мероприятий в школах. По ее словам, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине и вероятность российских обстрелов, организация школьных линеек 1 сентября, как и других массовых мероприятий в ходе учебного процесса, может быть опасной.

Об этом смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира:

Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;

Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Ирина Борзова, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Александр Кондратюк, основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud;

Нина Южанина, народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире программы "Київський час" рассказал, что в этом году в Украине ожидают около 240 тысяч первоклассников. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем в предыдущем учебном году, и почти вдвое ниже показателя 2018–2019 годов. Точное количество детей, которые 1 сентября впервые пойдут в школу, а также формат организации обучения определят после 5 сентября. Именно тогда учебные заведения должны обновить соответствующие данные в электронной системе "АИКОМ".

Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил — из-за ситуации с безопасностью в городе празднование начала нового учебного года в Харькове традиционно проведут в подземных школах. Такое решение было принято с учетом ситуации с безопасностью в регионе. Праздничные мероприятия в первую очередь организуют для первоклассников и выпускников. В то же время проведение общегородской торжественной линейки в этом году не предусмотрено.