Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE arrow
Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

28 августа 2026
Text

18:09 РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

27 августа 2026
Text

18:06 РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

Text

13:33 Наслідки атаки РФ дронами та ракетами по Києву: ефір День.LIVE

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

Украинские школы призвали отказаться от проведения традиционных массовых линеек 1 сентября. В связи с угрозой российских обстрелов одновременное нахождение большого количества учеников и родителей в одном месте может представлять дополнительную опасность, особенно в случае объявления воздушной тревоги во время торжеств.

Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик еще в пятницу, 28 августа, обратила внимание на риски проведения массовых мероприятий в школах. По ее словам, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине и вероятность российских обстрелов, организация школьных линеек 1 сентября, как и других массовых мероприятий в ходе учебного процесса, может быть опасной.

Об этом смотрите в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира:

  • Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;
  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
  • Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;
  • Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Ирина Борзова, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Александр Кондратюк, основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud;
  • Нина Южанина, народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире программы "Київський час" рассказал, что в этом году в Украине ожидают около 240 тысяч первоклассников. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем в предыдущем учебном году, и почти вдвое ниже показателя 2018–2019 годов. Точное количество детей, которые 1 сентября впервые пойдут в школу, а также формат организации обучения определят после 5 сентября. Именно тогда учебные заведения должны обновить соответствующие данные в электронной системе "АИКОМ".

Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил — из-за ситуации с безопасностью в городе празднование начала нового учебного года в Харькове традиционно проведут в подземных школах. Такое решение было принято с учетом ситуации с безопасностью в регионе. Праздничные мероприятия в первую очередь организуют для первоклассников и выпускников. В то же время проведение общегородской торжественной линейки в этом году не предусмотрено.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:45 Пенсионерам могли недоплатить за годы работы: как добиться денег

08:44 Шестой день атак РФ по Киеву: есть погибшие и пострадавшие

08:10 Деньги в руках украинцев: какое главное нововведение сентября

Эксклюзив

08:06 Эксперт: Россия изменила тактику обстрелов Киева

08:00 Карманные деньги через приложение: monobank добавил новую функцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

07:04 На границе Одещины и Румынии приостановлена работа пункта пропуска из-за удара РФ

06:30 Угроза шпионажа: зачем ТЦК забирает у мужчин телефоны

06:25 Либанова: Украину неизбежно ждет депопуляция

06:10 Выплата пенсий в сентябре: кому деньги поступят раньше других

08:45 Пенсионерам могли недоплатить за годы работы: как добиться денег

08:44 Шестой день атак РФ по Киеву: есть погибшие и пострадавшие

08:10 Деньги в руках украинцев: какое главное нововведение сентября

Эксклюзив

08:06 Эксперт: Россия изменила тактику обстрелов Киева

08:00 Карманные деньги через приложение: monobank добавил новую функцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:04 На границе Одещины и Румынии приостановлена работа пункта пропуска из-за удара РФ

06:30 Угроза шпионажа: зачем ТЦК забирает у мужчин телефоны

06:25 Либанова: Украину неизбежно ждет депопуляция

06:10 Выплата пенсий в сентябре: кому деньги поступят раньше других

05:57 Гидрометцентр прогнозирует дожди в первый день осени в Украине

06:33 Одесситы о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин

27 августа

06:27 Одесситы о расходах на 1 сентября: сборы к школе продолжаются

26 августа
Эксклюзив

06:33 Новые профессии в Одессе: подготовка к защите Родины

24 августа

08:16 День независимости Украины: что этот день значит для одесситов

06:33 Независимость для меня — это свобода: одессит Олег Филимонов

23 августа
Эксклюзив

06:25 Украина должна провести выборы президента и в Верховную Раду, — Кулеба

21 августа

06:33 Готовим ребёнка к школе: актуальные цены на одесском "7 км"

20 августа

06:33 Убежища в центре Одессы: проверка доступности и комфорта

18 августа

06:33 Тариф на воду в Одессе вырос почти вдвое: реакция горожан

15 августа

06:33 Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели

Text

08:00 Первый звонок под звуки сирен: как школы встречают 1 сентября: эфир Ранок.LIVE

31 августа
Text

18:12 Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Text

18:11 После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

Мобилизация женщин и продовольственный кризис — Остаповец_LIVE

31 августа 2026 г. 18:12
После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

После атаки РФ в Киевской области снова горят склады: эфир Вечір.LIVE

31 августа 2026 г. 18:11
Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

31 августа 2026 г. 13:16
Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

Россия запустила 1500 дронов за четыре дня: эфир Ранок.LIVE

31 августа 2026 г. 8:00
РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

РФ уничтожила 90% складов, возникнет ли дефицит продуктов: эфир Вечір.LIVE

28 августа 2026 г. 18:09
Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

Россия продолжает массированно терроризировать Киев: эфир День.LIVE

28 августа 2026 г. 13:14
Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

28 августа 2026 г. 8:00
РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

РФ впервые ударила по Украине Искандером-1000: эфир Вечір.LIVE

27 августа 2026 г. 18:06

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации