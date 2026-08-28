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Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

28 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Россия вновь массированно атаковала Киевщину: эфир Ранок.LIVE

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Гостями эфира программы Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, командир батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной аэромобильной бригады "Лютый", заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, доктор социологических наук Александр Шульга, политолог-международник Тарас Семенюк и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Киев и область. В частности, за последние сутки воздушная тревога в регионе звучала 11 раз и длилась более 14 часов. По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила около 120 ударных БпЛА. Из-за затяжных воздушных тревог в Киеве изменили схему движения метро.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Российские захватчики атаковали столицу дронами.

Кроме того, в ГУР сообщали, что РФ впервые нанесла удар по Киеву обновленной баллистической ракетой 9М723-2, которую называют "Искандер-1000". В частности, эта версия получила более мощный двигатель.

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