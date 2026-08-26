Безопасность школьников в Киеве и зарплаты учителей: эфир Київський час

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" обсудят вопросы безопасности детей в преддверии нового учебного года. Речь пойдет о том, есть ли во всех школах Киева надлежащие укрытия, как будет организован учебный процесс во время воздушных тревог и готова ли столица к возможным вызовам осенью.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Полина Замаскина — директор лицея № 290 Дарницкого района Киева.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київський час":

Подготовка к учебному году. Насколько школы готовы к 1 сентября? Сколько учеников могут переждать тревогу в школьных укрытиях? Достаточно ли учебников после атак РФ;

Подземные школы. Готовы ли они к 1 сентября? Какова ситуация с подземными школами в прифронтовых регионах;

Сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу;

Проезд в маршрутках подорожал до 25 грн;

Зеленский объявил, что абитуриенты 2027 года получат возможность пересдать HMT;

Зеленский пообещал учителям дальнейший рост зарплат;

В этом году на бюджет зачислено на 7% больше первокурсников, чем в 2025 году. А количество заявлений на поступление — рекордное за последние пять лет;

С 1 сентября 150 лицеев начинают пилотировать новую модель профильной старшей школы;

Киев утвердил план приоритетных инвестиций на 63 миллиарда гривен;

В Киевсовете зарегистрировали проект о недоверии и увольнении главного финансиста КГГА.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Киевской области СБУ и Нацполиция предотвратили покушение на руководителя оборонного предприятия. По данным следствия, взрывчатку для его автомобиля подготовил 63-летний мужчина, завербованный ФСБ РФ. Подозреваемого задержали в Польше при попытке выехать в Россию.

Новини.LIVE также писали, что в Киевсовете зарегистрировали проект решения о выражении недоверия директору Департамента финансов КГГА Владимиру Репику. Автор документа, депутат Дмитрий Белоцерковец, обвиняет чиновника в игнорировании инициатив по увеличению расходов на оборону и протокольных поручений относительно изменений в бюджет. В настоящее время проект решения рассматривают профильные постоянные комиссии Киевсовета.