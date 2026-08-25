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Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов: эфир День.LIVE

25 августа 2026 г. 13:16

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Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина обеспечила защиту энергетических объектов от ударов баллистических ракет. В то же время он предупредил, что предстоящая зима будет сложной. Об этом Шмыгаль сказал во время шестого саммита первых леди и джентльменов.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 25 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Олег Савицкий — стратегический советник ОО "Razom We Stand", координатор проекта "Поддержка имплементации Метанового регламента ЕС в Украине";
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Дмитрий Васильев — президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Александр Бородин — пресс-секретарь Третьего армейского корпуса;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям.

Новини.LIVE сообщили, что Украина усилила защиту энергетических объектов, чтобы они могли выдерживать удары баллистических ракет, заявил Денис Шмыгаль. По его словам, благодаря новым инженерным решениям повреждения после атак можно устранять значительно быстрее. В то же время министр предупредил, что предстоящая зима будет сложной.

Новини.LIVE также писали, что у Украины есть стратегические запасы продуктов питания, которые можно использовать в случае чрезвычайных ситуаций. Денис Шмыгаль отметил, что соответствующие резервы предусмотрены, а планы действий регулярно обновляются с учетом военной ситуации. В то же время министр предупредил, что предстоящий отопительный сезон будет непростым.

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