Киев преодолевает последствия массированного российского удара, который произошел в ночь на 20 августа. В настоящее время подразделения ГСЧС непрерывно расчищают завалы в пострадавших районах, где, к сожалению, продолжает расти число погибших и раненых.
Все подробности о масштабах разрушений, текущей ситуации в городе и свежих оперативных сводках смотрите в прямом эфире программы День.LIVE.
Эфир День.LIVE 20 августа
Гости эфира:
- Валерий Дымов, политолог;
- Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»;
- Сергей Дубовик, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;
- Виталий Шапран, экономист, член Совета НБУ в 2019–2021 годах;
- Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
- Алексей Тихонов, председатель Наблюдательного совета ОО «Национальная платформа ОСМД», руководитель направления ЖКП RST (reform support team) при Минвосстановления;
- Леонид Быцюра, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета и член Совета Украинской водной ассоциации;
- Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы «А-95».
Как сообщали Новини.LIVE, в результате атак на Киев и область зафиксированы серьезные разрушения и повреждения гражданских объектов, не имеющих отношения к военной или оборонной сфере. Наибольшие разрушения в столице зафиксированы в трех районах.
На массированный удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он обратил внимание на то, что Россия безжалостно наносит удары по гражданским лицам из-за безнаказанности, и призвал партнеров усилить средства ПВО Украины.