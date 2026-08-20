Киев преодолевает последствия массированного российского удара, который произошел в ночь на 20 августа. В настоящее время подразделения ГСЧС непрерывно расчищают завалы в пострадавших районах, где, к сожалению, продолжает расти число погибших и раненых.

Все подробности о масштабах разрушений, текущей ситуации в городе и свежих оперативных сводках смотрите в прямом эфире программы День.LIVE.

Эфир День.LIVE 20 августа

Гости эфира:

Валерий Дымов, политолог;

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ «Закроем небо Украины»;

Сергей Дубовик, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;

Виталий Шапран, экономист, член Совета НБУ в 2019–2021 годах;

Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Алексей Тихонов, председатель Наблюдательного совета ОО «Национальная платформа ОСМД», руководитель направления ЖКП RST (reform support team) при Минвосстановления;

Леонид Быцюра, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета и член Совета Украинской водной ассоциации;

Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы «А-95».

Как сообщали Новини.LIVE, в результате атак на Киев и область зафиксированы серьезные разрушения и повреждения гражданских объектов, не имеющих отношения к военной или оборонной сфере. Наибольшие разрушения в столице зафиксированы в трех районах.

На массированный удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он обратил внимание на то, что Россия безжалостно наносит удары по гражданским лицам из-за безнаказанности, и призвал партнеров усилить средства ПВО Украины.