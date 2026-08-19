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Украина вернула 103 военнослужащих из плена РФ: эфир Вечір.LIVE

Украина вернула 103 военнослужащих из плена РФ: эфир Вечір.LIVE

19 августа 2026 г. 18:48

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Украина и Россия провели обмен пленными. 103 украинских военнослужащих вернулись домой из российского плена. Среди освобожденных — защитники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Украина, в свою очередь, передала России 103 пленных российских военных.

Об этом и других важных событиях в Украине и мире будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать актуальные события и важные темы будут:

  • Петр Олещук — политолог;
  • Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда «Демократические инициативы»;
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, «Батькивщина», министр по вопросам ЖКХ Украины в 2007–2010 годах;
  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины, «Слуга народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Константин Андриюк — журналист, автор YouTube-канала «ЗупиниЛося»;
  • Виктор Зотов — киевский архитектор, урбанист, основатель образовательной платформы CANactions.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа Украина вернула из российского плена 103 военнослужащих. Среди освобожденных — защитники ВСУ, ГПСУ и Национальной гвардии, которые обороняли Мариуполь и воевали на различных направлениях фронта.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов выразил благодарность Соединённым Штатам и Объединённым Арабским Эмиратам за содействие в возвращении украинских военных из российского плена. Большинство освобожденных защитников имеют ранения или тяжелые заболевания.

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