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Главная arrow Відео arrow Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE arrow
Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE

Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE

5 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE

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13:14 Атака на мосты парализовало движение в Киеве: День.LIVE

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08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

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17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

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13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

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18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина готова к трехсторонней встрече с США и РФ: эфир Ранок.LIVE

2 октября 2026
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21:00 Ужасающее состояние и 93% нарушений: проверка укрытий в "Наша Справа"

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18:34 Паралич столицы и новая эскалация — стремление Кремля: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Атака на мосты парализовало движение в Киеве: День.LIVE

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08:00 Украина впервые запустила баллистическую ракету FP-7: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог-международник Дмитрий Левусь, доктор экономических наук Ярослав Жалило, доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Станислав Краснов, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, народный депутат Украины 1-4-го и 6-го созывов Тарас Стецкив, заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько, народный депутат Сергей Козырь и политолог Петр Олещук.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил о новом предложении американской стороны относительно переговоров. По его словам, Вашингтон инициирует встречу представителей Украины, России и США в октябре. Киев уже подтвердил готовность присоединиться к такому формату.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский подтвердил американской стороне готовность Украины поддержать трехстороннюю встречу до конца октября. Вашингтон в настоящее время отдельно контактирует с Киевом и Москвой.

Ранее The Atlantic писало, что США планируют в октябре организовать трехсторонние переговоры с участием Украины и России. Основное внимание во время встречи хотят сосредоточить на вопросе энергетического перемирия.

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08:00 Финпомощь в 4 регионах: где 139 100 грн получат те, кому 60+

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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