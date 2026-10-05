Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог-международник Дмитрий Левусь, доктор экономических наук Ярослав Жалило, доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Станислав Краснов, заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, народный депутат Украины 1-4-го и 6-го созывов Тарас Стецкив, заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько, народный депутат Сергей Козырь и политолог Петр Олещук.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил о новом предложении американской стороны относительно переговоров. По его словам, Вашингтон инициирует встречу представителей Украины, России и США в октябре. Киев уже подтвердил готовность присоединиться к такому формату.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский подтвердил американской стороне готовность Украины поддержать трехстороннюю встречу до конца октября. Вашингтон в настоящее время отдельно контактирует с Киевом и Москвой.

Ранее The Atlantic писало, что США планируют в октябре организовать трехсторонние переговоры с участием Украины и России. Основное внимание во время встречи хотят сосредоточить на вопросе энергетического перемирия.