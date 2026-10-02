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Ужасающее состояние и 93% нарушений: проверка укрытий в "Наша Справа"

Ужасающее состояние и 93% нарушений: проверка укрытий в "Наша Справа"

2 октября 2026 г. 21:00

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21:00 Ужасающее состояние и 93% нарушений: проверка укрытий в "Наша Справа"

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13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

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18:20 Зеленский, Драпатый и Хмара навестили бойцов операции "Вивальди": эфир Вечір.LIVE

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13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

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21:00 Ужасающее состояние и 93% нарушений: проверка укрытий в "Наша Справа"

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17:37 Зеленский поручил усилить защиту Киева: эфир Вечір.LIVE

Журналистка Мария Гураль в новом выпуске проекта журналистских расследований "Наша Справа" расскажет, насколько доступны и пригодны для использования убежища гражданской защиты в Украине. В центре внимания — данные из 19 областей, результаты проверок в Одессе, Харькове и Львове, а также повторное обследование киевских укрытий совместно с представителями Офиса омбудсмена.

Журналистка проверит, соответствует ли заявленная вместимость укрытий реальной, можно ли попасть в них во время воздушной тревоги и что меняется после официальных проверок и выданных рекомендаций.

Смотрите об этом в прямом эфире "Наша Справа".

Мы писали, что в столице рассчитывают начать установку мобильных укрытий в 2027 году. По словам депутата Киевсовета Людмилы Ковалевской, в этом году районы уже не успеют реализовать проект, поэтому после завершения бюджетного процесса необходимо определить места размещения и предусмотреть необходимое финансирование.

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области продолжается строительство десятков укрытий в различных районах области. Глава КОВА Тимур Ткаченко подчеркнул необходимость ускорить работы и заявил, что планирует лично проверить проблемные объекты и отдельно рассмотреть ситуацию по каждому из них.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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