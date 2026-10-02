Журналистка Мария Гураль в новом выпуске проекта журналистских расследований "Наша Справа" расскажет, насколько доступны и пригодны для использования убежища гражданской защиты в Украине. В центре внимания — данные из 19 областей, результаты проверок в Одессе, Харькове и Львове, а также повторное обследование киевских укрытий совместно с представителями Офиса омбудсмена.

Журналистка проверит, соответствует ли заявленная вместимость укрытий реальной, можно ли попасть в них во время воздушной тревоги и что меняется после официальных проверок и выданных рекомендаций.

Смотрите об этом в прямом эфире "Наша Справа".

Мы писали, что в столице рассчитывают начать установку мобильных укрытий в 2027 году. По словам депутата Киевсовета Людмилы Ковалевской, в этом году районы уже не успеют реализовать проект, поэтому после завершения бюджетного процесса необходимо определить места размещения и предусмотреть необходимое финансирование.

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области продолжается строительство десятков укрытий в различных районах области. Глава КОВА Тимур Ткаченко подчеркнул необходимость ускорить работы и заявил, что планирует лично проверить проблемные объекты и отдельно рассмотреть ситуацию по каждому из них.