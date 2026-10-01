Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

В Соломенском районе Киева российский дрон попал в школу, где дети находились в укрытии; также произошел пожар. В Оболонском районе загорелся склад, в результате чего пострадал мужчина, а в Печерском зафиксировали попадание в нежилой комплекс. Также сообщается о попадании дрона в ограждение Южного моста во время движения поезда метро, пассажиры не пострадали.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 1 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Максим Зайченко — майор, командир 1030-го зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила";

Александр Трохимец — председатель Комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Ирина Борзова — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;

Богдан Бондаренко — эксперт по конституционному праву и политике;

Оксана Скиталинская — врач-диетолог, вице-президент Ассоциации диетологов Украины.

Новини.LIVE сообщили, что в Соломенском районе Киева российский дрон попал в здание школы, где на момент удара находились 104 ребенка. Ученики и сотрудники успели спуститься в укрытие, поэтому никто из детей не пострадал. В результате удара возник пожар и была повреждена внешняя стена здания.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российского дрона по школе в Киеве. Он призвал партнеров усилить давление на Россию и предоставить Украине дополнительные пакеты поддержки. Зеленский подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за атаки на украинские школы и детей.