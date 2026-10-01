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Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

1 октября 2026 г. 13:19

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13:35 Круглосуточный обстрел Киева продолжается: эфир День.LIVE

В Соломенском районе Киева российский дрон попал в школу, где дети находились в укрытии; также произошел пожар. В Оболонском районе загорелся склад, в результате чего пострадал мужчина, а в Печерском зафиксировали попадание в нежилой комплекс. Также сообщается о попадании дрона в ограждение Южного моста во время движения поезда метро, пассажиры не пострадали.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 1 октября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Максим Зайченко — майор, командир 1030-го зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила";
  • Александр Трохимец — председатель Комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Ирина Борзова — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики;
  • Богдан Бондаренко — эксперт по конституционному праву и политике;
  • Оксана Скиталинская — врач-диетолог, вице-президент Ассоциации диетологов Украины.

Новини.LIVE сообщили, что в Соломенском районе Киева российский дрон попал в здание школы, где на момент удара находились 104 ребенка. Ученики и сотрудники успели спуститься в укрытие, поэтому никто из детей не пострадал. В результате удара возник пожар и была повреждена внешняя стена здания.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российского дрона по школе в Киеве. Он призвал партнеров усилить давление на Россию и предоставить Украине дополнительные пакеты поддержки. Зеленский подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за атаки на украинские школы и детей.

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