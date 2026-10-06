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Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

6 октября 2026 г. 13:14

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Гостями эфира День.LIVE стали политолог Игорь Чаленко, секретарь Совета экономической безопасности Илона Хмелева, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, старший сержант самоходного артиллерийского дивизиона 110-й ОМБр Александр Коваль, руководитель и соучредитель учебного центра Global Drone Academy Антон Векленко, кандидат экономических наук Владимир Власюк и вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что из-за российских ударов по инфраструктуре во вторник, 6 октября, с 15:00 и до конца суток в некоторых областях Украины вводятся графики отключений света.

Энергетики призывают использовать мощные приборы днем, чтобы избежать перегрузки системы.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады уже работают над устранением неполадок там, где это позволяют условия безопасности.

А министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что правление Климатических инвестиционных фондов утвердило инвестиционный план Украины объемом 116,2 миллиона долларов. Инициатива реализуется в рамках программы "Интеграция возобновляемых источников энергии".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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