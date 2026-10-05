Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может изменить подход к массированным воздушным ударам по Украине. По его словам, российские войска могут отказаться от использования максимального количества средств поражения и вместо этого применять вооружение, которое создает более сложные задачи для украинской противовоздушной обороны. В частности, речь идет об увеличении использования реактивных беспилотников.

В то же время, по информации, которой располагает Украина, у России в настоящее время в запасе находится около 700 баллистических ракет. Кроме того, российский военно-промышленный комплекс ежемесячно производит ещё примерно 130–140 таких ракет.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба

Полина Марченко, адвокат

Виктор Загреба, исследователь транспортной инфраструктуры, председатель правления ОО "Vision Zero", автор аналитического исследования "Мосты в Украине" (2025)

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец"

Олег Постернак, политтехнолог

Алексей Якубин, кандидат политических наук

Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS"

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (2016–2019)

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская ПВО перехватывает 85–92% обычных российских "Шахедов". В то же время эффективность уничтожения реактивных беспилотников была ниже и составляла около 50–55%, а в отдельных случаях достигала 60%. По словам Владимира Зеленского, в противодействии таким дронам важную роль играют истребители F-16 и 20-мм боеприпасы.

Также Зеленский рассказывал, что Украина планирует усилить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на изменение подходов РФ к воздушным атакам. Кроме того, украинская разведка ранее получала документы, которые могли свидетельствовать о подготовке Россией новой "доктрины" с расширением перечня целей в преддверии зимнего периода.