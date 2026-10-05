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Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

5 октября 2026 г. 18:26

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13:19 Россия атакует школы, мосты и метро в Киеве: эфир День.LIVE

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08:00 Украина отмечает День защитников и защитниц: эфир Ранок.LIVE

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18:26 Зеленский предупредил о новой тактике воздушных атак РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:24 РФ ударила по автобусу у границы с Молдовой: эфир День.LIVE

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может изменить подход к массированным воздушным ударам по Украине. По его словам, российские войска могут отказаться от использования максимального количества средств поражения и вместо этого применять вооружение, которое создает более сложные задачи для украинской противовоздушной обороны. В частности, речь идет об увеличении использования реактивных беспилотников.

В то же время, по информации, которой располагает Украина, у России в настоящее время в запасе находится около 700 баллистических ракет. Кроме того, российский военно-промышленный комплекс ежемесячно производит ещё примерно 130–140 таких ракет.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба
  • Полина Марченко, адвокат
  • Виктор Загреба, исследователь транспортной инфраструктуры, председатель правления ОО "Vision Zero", автор аналитического исследования "Мосты в Украине" (2025)
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец"
  • Олег Постернак, политтехнолог
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук
  • Илья Несходовский, военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов "ANTS"
  • Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий
  • Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины (2016–2019)

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская ПВО перехватывает 85–92% обычных российских "Шахедов". В то же время эффективность уничтожения реактивных беспилотников была ниже и составляла около 50–55%, а в отдельных случаях достигала 60%. По словам Владимира Зеленского, в противодействии таким дронам важную роль играют истребители F-16 и 20-мм боеприпасы.

Также Зеленский рассказывал, что Украина планирует усилить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на изменение подходов РФ к воздушным атакам. Кроме того, украинская разведка ранее получала документы, которые могли свидетельствовать о подготовке Россией новой "доктрины" с расширением перечня целей в преддверии зимнего периода.

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