В среду, 25 ноября, Украина и европейские партнеры проведут очередные консультации по переговорному процессу. Встреча состоится в телефонном режиме. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, отметив, что ее результаты станут известны позже.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;

Денис Ярославский — командир подразделения разведки ВСУ;

Виктория Войцицкая — член Наблюдательного совета аналитического центра We Build;

Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, председатель Комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов надеется, что до Рождества состоится встреча по вопросам мира с участием Украины, США, Европы и России. Он считает реалистичным участие европейских представителей в переговорах, однако окончательный формат еще не определен. Также глава Офиса президента иронично отреагировал на сообщения о якобы разногласиях внутри украинской делегации.

Кроме того, мы писали, что Дональд Трамп высмеял предположения о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией до января. Он заявил, что не устанавливает конкретных сроков завершения войны, хотя хотел бы, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее. По словам президента США, готовность Владимира Зеленского и российского диктатора Путина к достижению договоренностей постоянно меняется.