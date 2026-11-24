Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. В ближайшее время может состояться новый раунд мирных переговоров на уровне советников с участием Украины, России, европейских стран и США. К переговорам должны присоединиться представители Украины, России, Европы и Соединённых Штатов Америки. В качестве возможного места проведения встречи Мерц назвал Абу-Даби.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 24 ноября

Михаил Шабанов, кандидат политических наук;

Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;

Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;

Денис Бобков, пресс-офицер 37-й отдельной бригады морской пехоты;

Оксана Савчук, народный депутат, внефракционная, комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Петр Обухов, депутат Одесского городского совета;

Алексей Буряченко, кандидат политических наук (профессор КАИ, президент «Международного института исследований в области безопасности»);

Светлана Гук, врач-пульмонолог, руководитель центра респираторной медицины больницы.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что полноценное вступление в НАТО стало бы для Украины более надежной и дешевой защитой, чем гарантии по образцу пятой статьи Альянса. Он призвал союзников откровенно обсудить членство Киева и объяснить, как на практике будут работать другие варианты обеспечения безопасности, отметив, что Россия так и не ответила миром ни на одно из предыдущих предложений Украины об уменьшении интенсивности боевых действий.

В то же время в США говорили о готовности обсуждать такие гарантии после завершения войны. По словам Джареда Кушнера, этот вариант рассматривает Дональд Трамп, а в Кремле якобы также не возражают против обязательств со стороны Вашингтона и Европы по аналогии с пятой статьей. Но при условии, что в Украине не будет войск НАТО.