Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Украины Сергей Корецкий открыли девятый немецко-украинский экономический форум в Берлине. Мероприятие посвятили углублению экономического сотрудничества двух стран, привлечению частных инвестиций и участию немецкого бизнеса в восстановлении Украины. Среди запланированных договоренностей — финансирование энергетических проектов и программа подготовки украинских специалистов.

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О чем говорят участники форума

Представители немецкого и украинского бизнеса вместе с чиновниками обсуждают возможности двустороннего сотрудничества. В центре внимания – экономическая устойчивость, участие частного сектора в восстановлении Украины, трансформация оборонной промышленности и перспективы дальнейшего партнерства.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Фридрих Мерц заявил, что первые четырехсторонние мирные переговоры с участием Украины, России, США и Европы могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах. Встречу планируют провести в ближайшее время, однако окончательное место проведения еще не определено.

Как сообщали Новини.LIVE, Мерц назвал повторное повреждение Керченского моста свидетельством слабости России и предупреждением для её руководства. Также он обратил внимание на значительные потери российской армии, сравнив количество погибших военных за один месяц с потерями США за всю войну во Вьетнаме.