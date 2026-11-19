На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. Переговоры должны состояться в китайском Шэньчжэне. На встречу отведено не более часа, а войну в Украине обсуждать не планируется.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 ноября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Борис Бабин — эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма;
- Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
- Павел Лакийчук — военный аналитик (руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI");
- Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета;
- Алексей Якубин — кандидат политических наук;
- Дмитрий Соломчук — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;
- Ярослав Куц — заместитель председателя комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина-НАТО";
- Евгений Скрипник — врач-психиатр, психотерапевт.
Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября 2026 года Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин кратко встретились перед ужином на полях саммита АТЭС в Китае. Полноценные трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября. Среди тем обсуждения — сокращение ядерных арсеналов и война в Иране.
Новини.LIVE писали, что полноформатные двусторонние переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС не запланированы. В то же время 19 ноября лидеры могут провести краткую беседу. Трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина продлится не более часа, а среди заявленных тем — нераспространение ядерного оружия.