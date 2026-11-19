На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. Переговоры должны состояться в китайском Шэньчжэне. На встречу отведено не более часа, а войну в Украине обсуждать не планируется.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 19 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Борис Бабин — эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма;

Дмитрий Плетенчук — пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;

Павел Лакийчук — военный аналитик (руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI");

Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета;

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Дмитрий Соломчук — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики;

Ярослав Куц — заместитель председателя комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина-НАТО";

Евгений Скрипник — врач-психиатр, психотерапевт.

Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября 2026 года Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин кратко встретились перед ужином на полях саммита АТЭС в Китае. Полноценные трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября. Среди тем обсуждения — сокращение ядерных арсеналов и война в Иране.

Новини.LIVE писали, что полноформатные двусторонние переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС не запланированы. В то же время 19 ноября лидеры могут провести краткую беседу. Трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина продлится не более часа, а среди заявленных тем — нераспространение ядерного оружия.