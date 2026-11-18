Зеленский подтвердил поражение Крымского моста, назвав это седьмым этапом многонедельной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Для нанесения удара использовались украинские ракеты и беспилотники, такие как "Нептун", "Фламинго", "Паляница" и "Рута".

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 18 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям;

Николай Маломуж — глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Украины;

Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник;

Максим Розумный — доктор политических наук;

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Раніше Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал поражение Крымского моста 17 ноября. Перед заседанием в формате "Рамштайн" он подчеркнул, что это лишь начало, и выразил уверенность в дальнейших действиях Украины.

Также Новини.LIVE писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал украинскую атаку на Крымский мост неизбежной. Он подчеркнул, что Украина должна защищаться, в частности нанося удары по российским логистическим узлам. В то же время Рютте отметил, что точные обстоятельства и результаты удара ещё предстоит выяснить.