Зеленский рассказал о новой тактике российских обстрелов: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией новых ударов по Украине. По его словам, баллистическая угроза остается очень серьезной. В то же время РФ продолжает сосредотачивать атаки на отдельных регионах, целенаправленно нанося удары по сетям и подстанциям.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 16 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Игорь Тодоров — член Украинской ассоциации внешней политики;

Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;

Андрей Куликов — соучредитель "Громадского радио";

Орест Дрималовский — начальник отдела коммуникаций 154-й отдельной механизированной бригады;

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Богдан Бондаренко — эксперт по конституционному праву и политике;

Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Александр Саенко — эксперт Центра политико-правовых реформ;

Александр Кожухар — представитель "ДТЭК Киевские электросети", руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей;

Оксана Скляр — ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ УкрГМЦ.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение нескольких дней сосредотачивают удары на отдельных регионах Украины, атакуя электросети и подстанции. Наибольшее количество попаданий с начала сентября зафиксировано в Днепропетровской и Киевской областях. В настоящее время самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Запорожье и Днепропетровской области, где продолжаются восстановительные работы.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 КАБ и 15 ракет. Он заявил, что ограничения скорости спутниковой связи Starshield мешают украинским дронам-перехватчикам догонять российские реактивные БПЛА. Украина рассчитывает на отмену этих ограничений и ведет переговоры с представителями США и SpaceX.