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Главная arrow Відео arrow Зеленский рассказал о новой тактике российских обстрелов: эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский рассказал о новой тактике российских обстрелов: эфир Ранок.LIVE

Зеленский рассказал о новой тактике российских обстрелов: эфир Ранок.LIVE

16 ноября 2026 г. 8:00

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11:09 Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко: эфир Новини.LIVE

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08:00 О чем Зеленский договорился с представителями США: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией новых ударов по Украине. По его словам, баллистическая угроза остается очень серьезной. В то же время РФ продолжает сосредотачивать атаки на отдельных регионах, целенаправленно нанося удары по сетям и подстанциям.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 16 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Игорь Тодоров — член Украинской ассоциации внешней политики;
  • Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Андрей Куликов — соучредитель "Громадского радио";
  • Орест Дрималовский — начальник отдела коммуникаций 154-й отдельной механизированной бригады;
  • Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Богдан Бондаренко — эксперт по конституционному праву и политике;
  • Александр Шульга — доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Александр Саенко — эксперт Центра политико-правовых реформ;
  • Александр Кожухар — представитель "ДТЭК Киевские электросети", руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей;
  • Оксана Скляр — ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ УкрГМЦ.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение нескольких дней сосредотачивают удары на отдельных регионах Украины, атакуя электросети и подстанции. Наибольшее количество попаданий с начала сентября зафиксировано в Днепропетровской и Киевской областях. В настоящее время самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Запорожье и Днепропетровской области, где продолжаются восстановительные работы.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 КАБ и 15 ракет. Он заявил, что ограничения скорости спутниковой связи Starshield мешают украинским дронам-перехватчикам догонять российские реактивные БПЛА. Украина рассчитывает на отмену этих ограничений и ведет переговоры с представителями США и SpaceX.

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08:00 Финпомощь от UNHCR Ukraine: где гарантируют 12 300 грн тем, кому 60+

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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