Зеленский заявил о шансе завершить войну до конца года: эфир Ранок.LIVE

Глава государства Владимир Зеленский, комментируя возможность завершения войны до конца 2026 года, заявил, что в настоящее время есть шанс добиться результата. Он обосновал это тем, что в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться. В то же время определенные политические процессы уже происходят в США, поэтому все стороны переговоров заинтересованы в достижении прогресса еще до конца этого года.

"Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись в Дублин с конкретными предложениями. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком в этой команде. Но надежда все равно есть", — заявил Зеленский, комментируя предстоящие переговоры американских представителей с Россией.

Президент отметил, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от переговоров США с Россией. В то же время Украина приложит максимум усилий, чтобы достичь договоренностей до конца года.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

Валерий Гончарук, политолог (руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций");

Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета;

Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес", капитан;

Павел Дрогаль, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты;

Алексей Леонов, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Игорь Молодан, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики;

Евгения Крупина, член правления Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Мы писали, что во время пресс-конференции в Дублине Владимир Зеленский подчеркнул наличие "окна возможностей". Он хочет, чтобы США после переговоров с РФ вернулись с конкретными планами, однако глава государства сомневается, что такого результата удастся достичь.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Зеленский во время общения с СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином заявил, что следует усилить санкционное давление на Россию. По его словам, это касается как персональных санкций, так и ограничений в отношении компаний, работающих на российский ВПК.