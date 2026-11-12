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Зеленский заявил о шансе завершить войну до конца года: эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил о шансе завершить войну до конца года: эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский заявил о шансе завершить войну до конца года: эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2026
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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

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08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский заявил о шансе завершить войну до конца года: эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2026
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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

Text

18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Глава государства Владимир Зеленский, комментируя возможность завершения войны до конца 2026 года, заявил, что в настоящее время есть шанс добиться результата. Он обосновал это тем, что в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться. В то же время определенные политические процессы уже происходят в США, поэтому все стороны переговоров заинтересованы в достижении прогресса еще до конца этого года.

"Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись в Дублин с конкретными предложениями. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком в этой команде. Но надежда все равно есть", — заявил Зеленский, комментируя предстоящие переговоры американских представителей с Россией.

Президент отметил, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от переговоров США с Россией. В то же время Украина приложит максимум усилий, чтобы достичь договоренностей до конца года.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Валерий Гончарук, политолог (руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций");
  • Александр Скорик, депутат Харьковского областного совета;
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес", капитан;
  • Павел Дрогаль, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты;
  • Алексей Леонов, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Игорь Молодан, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Глеб Остапенко, эксперт по вопросам внешней политики;
  • Евгения Крупина, член правления Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Мы писали, что во время пресс-конференции в Дублине Владимир Зеленский подчеркнул наличие "окна возможностей". Он хочет, чтобы США после переговоров с РФ вернулись с конкретными планами, однако глава государства сомневается, что такого результата удастся достичь.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Зеленский во время общения с СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином заявил, что следует усилить санкционное давление на Россию. По его словам, это касается как персональных санкций, так и ограничений в отношении компаний, работающих на российский ВПК.

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07:22 АТЕШ парализовал перевозку топлива на Куйбышевской железной дороге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Блокировка карт из-за продажи вещей на OLX: что проверяют банки

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