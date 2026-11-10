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В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

10 ноября 2026 г. 13:40

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Украинская переговорная делегация заявила, что среди главных приоритетов Киева — прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы.

Об этом и других важных событиях в Украине и мире будут говорить в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Прямой эфир День.LIVE

К обсуждению присоединятся:

  • Игорь Стокоз - исполнительный директор ОО "Евроатлантический курс", заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (2016-2019 гг.);
  • Андрей Магера – эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК;
  • Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова.
  • Олег Саркиц – эксперт по геоэкономике;
  • Андрей Шабельников – юрист, адвокат, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации.
  • Николай Томенко – политический и общественный деятель;
  • Алексей Гетьман – военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о прекращении войны. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Давид Арахамия.

Как сообщали Новини.LIVE, Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби Украина сосредоточится на важных политических аспектах и вопросах безопасности. Он отметил, что во время встречи стороны сверят позиции и скоординируют дальнейшие шаги до следующего этапа переговоров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:16 Операция Карфаген: ОГП поручил провести проверку в отношении прокуроров

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