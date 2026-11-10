Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Украинская переговорная делегация заявила, что среди главных приоритетов Киева — прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы.

Об этом и других важных событиях в Украине и мире будут говорить в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Прямой эфир День.LIVE

К обсуждению присоединятся:

Игорь Стокоз - исполнительный директор ОО "Евроатлантический курс", заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (2016-2019 гг.);

Андрей Магера – эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК;

Владимир Омельченко – директор энергетических программ Центра Разумкова.

Олег Саркиц – эксперт по геоэкономике;

Андрей Шабельников – юрист, адвокат, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации.

Николай Томенко – политический и общественный деятель;

Алексей Гетьман – военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о прекращении войны. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Давид Арахамия.

Как сообщали Новини.LIVE, Рустем Умеров заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби Украина сосредоточится на важных политических аспектах и вопросах безопасности. Он отметил, что во время встречи стороны сверят позиции и скоординируют дальнейшие шаги до следующего этапа переговоров.