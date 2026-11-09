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Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

9 ноября 2026 г. 13:18

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

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Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что договориться о прекращении войны в Украине могут уже в ближайшее время. При этом американский лидер намекнул, что после заключения мирного соглашения границы Украины могут измениться.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE в понедельник, 9 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Ярослав Божко, политический консультант;
  • Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки;
  • Ярослав Захарченко, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах;
  • Николай Капитоненко, кандидат политических наук, доцент;
  • Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;
  • Михаил Бабийчук, эксперт в сфере энергетической безопасности и устойчивости.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что США видят прогресс в подготовке гарантий безопасности для Украины на период после завершения войны. Новый раунд мирных переговоров запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Американскую делегацию будут представлять специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Также об участии своих дипломатов в встречах сообщила Франция.

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал переговорные встречи, которые должны продлиться четыре дня подряд. Президент США также заявил о своей важной роли в завершении войны и отметил, что поддерживает хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:43 В 12 областях Украины перебои с электричеством после российских атак

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