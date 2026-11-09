Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что договориться о прекращении войны в Украине могут уже в ближайшее время. При этом американский лидер намекнул, что после заключения мирного соглашения границы Украины могут измениться.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE в понедельник, 9 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Ярослав Божко, политический консультант;

Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки;

Ярослав Захарченко, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах;

Николай Капитоненко, кандидат политических наук, доцент;

Егор Чечеринда, военнослужащий, майор ВСУ, журналист;

Михаил Бабийчук, эксперт в сфере энергетической безопасности и устойчивости.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что США видят прогресс в подготовке гарантий безопасности для Украины на период после завершения войны. Новый раунд мирных переговоров запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Американскую делегацию будут представлять специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Также об участии своих дипломатов в встречах сообщила Франция.

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал переговорные встречи, которые должны продлиться четыре дня подряд. Президент США также заявил о своей важной роли в завершении войны и отметил, что поддерживает хорошие отношения как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.