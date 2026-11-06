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Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2026 г. 18:19

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Глава государства Владимир Зеленский сообщил в ходе обращения к участникам 30-го Иберо-американского саммита, что обстрелы со стороны РФ привели к повреждению всех электростанций Украины.

"Россияне используют "Шахеды" и ракеты, чтобы наносить удары даже по энергетическому оборудованию, от которого зависит работа наших атомных электростанций", — сказал президент.

Отдельно он призвал страны Латинской Америки и Испанию помочь Украине, в частности с поставками трансформаторов, силовых кабелей, электротехнического оборудования, а также дизельных и газовых генераторов.

"Нам нужно оборудование, совместимое с нашей электросетью. И нужно быстро", — отметил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы;
  • Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019–2024 годах;
  • Тарас Боровский, военный юрист (участник проекта "Пантеривец");
  • Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 годах, адвокат, доктор философии в области права;
  • Екатерина Анищенко, адвокат (председатель военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины);
  • Ирина Борзова, народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам молодежи и спорта;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований;
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
  • Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, врач-инфекционист.

Мы писали, что, по словам Зеленского, наибольшие проблемы с электроэнергией наблюдаются в Киеве. Он назвал это очень серьезными вызовами и сказал, что такая сложная ситуация связана с невыполненными решениями городских властей и эскалацией ударов РФ по энергетике.

Новини.LIVE сообщали, что президент также отреагировал на протест киевлян из-за отключений света. По его словам, на поврежденном энергообъекте работало недостаточно людей. Он призвал исправить эту ситуацию.

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