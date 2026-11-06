Глава государства Владимир Зеленский сообщил в ходе обращения к участникам 30-го Иберо-американского саммита, что обстрелы со стороны РФ привели к повреждению всех электростанций Украины.

"Россияне используют "Шахеды" и ракеты, чтобы наносить удары даже по энергетическому оборудованию, от которого зависит работа наших атомных электростанций", — сказал президент.

Отдельно он призвал страны Латинской Америки и Испанию помочь Украине, в частности с поставками трансформаторов, силовых кабелей, электротехнического оборудования, а также дизельных и газовых генераторов.

"Нам нужно оборудование, совместимое с нашей электросетью. И нужно быстро", — отметил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы;

Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019–2024 годах;

Тарас Боровский, военный юрист (участник проекта "Пантеривец");

Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Украины в 2015–2021 годах, адвокат, доктор философии в области права;

Екатерина Анищенко, адвокат (председатель военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины);

Ирина Борзова, народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам молодежи и спорта;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований;

Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;

Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, врач-инфекционист.

Мы писали, что, по словам Зеленского, наибольшие проблемы с электроэнергией наблюдаются в Киеве. Он назвал это очень серьезными вызовами и сказал, что такая сложная ситуация связана с невыполненными решениями городских властей и эскалацией ударов РФ по энергетике.

Новини.LIVE сообщали, что президент также отреагировал на протест киевлян из-за отключений света. По его словам, на поврежденном энергообъекте работало недостаточно людей. Он призвал исправить эту ситуацию.