В Киеве постепенно восстанавливают водоснабжение после атаки РФ. По словам мэра столицы, давление в водопроводной системе постепенно нормализуется, а подачу воды восстанавливают в районах, где возникли перебои. Причиной аварийной ситуации стала российская атака на энергосистему Украины. В результате ударов было повреждено оборудование, обеспечивающее электроэнергией, в частности, Киев.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 ноября.

Гости эфира:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Олег Шамшур — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2005–2010) и Франции (2014–2020);

Дмитрий Снегирев — военный аналитик (сопредседатель общественной инициативы "Права справа");

Татьяна Козаченко — адвокат (член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах);

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011);

Леся Забуранная — народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам бюджета;

Валерий Дымов — политолог;

Андрей Добрянский — эксперт "Центра отношений США-Украина";

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института международного права и инноваций;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Михаил Якубович — востоковед.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах водопроводной инфраструктуры. В «Киевводоканале» отметили, что специалисты совместно с энергетиками работают над устранением проблемы, а подачу воды постепенно восстанавливают.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Киев получит 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 генератор правительство планирует передать 12 общинам в регионах. Оборудование закупается за счет резервного фонда, а местные власти призвали как можно быстрее установить и подключить его.