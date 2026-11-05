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В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

5 ноября 2026 г. 17:07

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

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18:00 Украина станет главной темой "Коалиции желающих" в Германии: эфир Вечір.LIVE

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17:51 Суд выбирает меру пресечения для Валентины Молодой: прямая трансляция

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12:48 Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США: эфир День.LIVE

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07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

В Киеве постепенно восстанавливают водоснабжение после атаки РФ. По словам мэра столицы, давление в водопроводной системе постепенно нормализуется, а подачу воды восстанавливают в районах, где возникли перебои. Причиной аварийной ситуации стала российская атака на энергосистему Украины. В результате ударов было повреждено оборудование, обеспечивающее электроэнергией, в частности, Киев.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 ноября.

Гости эфира:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Олег Шамшур — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2005–2010) и Франции (2014–2020);
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик (сопредседатель общественной инициативы "Права справа");
  • Татьяна Козаченко — адвокат (член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах);
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011);
  • Леся Забуранная — народный депутат, фракция "Слуга народа", комитет по вопросам бюджета;
  • Валерий Дымов — политолог;
  • Андрей Добрянский — эксперт "Центра отношений США-Украина";
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, директор Института международного права и инноваций;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Михаил Якубович — востоковед.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах водопроводной инфраструктуры. В «Киевводоканале» отметили, что специалисты совместно с энергетиками работают над устранением проблемы, а подачу воды постепенно восстанавливают.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Киев получит 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 генератор правительство планирует передать 12 общинам в регионах. Оборудование закупается за счет резервного фонда, а местные власти призвали как можно быстрее установить и подключить его.

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16:36 Операция Карфаген: пяти лицам предъявлены подозрения

16:35 Пенсионные выплаты могут не поступить: какие требования нельзя игнорировать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Репортаж

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