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Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2026 г. 7:39

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07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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00:11Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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07:39 Из-за ударов РФ в столице произошел коммунальный коллапс: эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2026
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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения объектов киевского регионального энергоузла в результате российских атак. Из-за ограничений электроснабжения в столице возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

Об этом и другом смотрите в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Михаил Жихоров — военный аналитик;
  • Сергей Лефтер — старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ;
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
  • Максим Гардус — эксперт по энергетике, экономике и реформам;
  • Виталий Юхновский — сотрудник "Укрзализныци", старший стюард "Интерсити".

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко заявил о чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением в столице из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате российских атак. В районах с наиболее острой ситуацией разворачивают пункты обогрева, где можно зарядить устройства и выпить горячего чая.

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Деснянской РГА Максим Бахматов раскритиковал подготовку Киева к отопительному сезону и поставил под сомнение эффективность плана устойчивости столицы стоимостью 37 млрд грн. По его словам, отдельные дома уже остаются без электроэнергии до 37 часов, а местами отсутствует и водоснабжение.

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