В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения объектов киевского регионального энергоузла в результате российских атак. Из-за ограничений электроснабжения в столице возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

Об этом и другом смотрите в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира:

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Михаил Жихоров — военный аналитик;

Сергей Лефтер — старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ;

Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;

Максим Гардус — эксперт по энергетике, экономике и реформам;

Виталий Юхновский — сотрудник "Укрзализныци", старший стюард "Интерсити".

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко заявил о чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением в столице из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате российских атак. В районах с наиболее острой ситуацией разворачивают пункты обогрева, где можно зарядить устройства и выпить горячего чая.

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Деснянской РГА Максим Бахматов раскритиковал подготовку Киева к отопительному сезону и поставил под сомнение эффективность плана устойчивости столицы стоимостью 37 млрд грн. По его словам, отдельные дома уже остаются без электроэнергии до 37 часов, а местами отсутствует и водоснабжение.