СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

СБУ установила личности около 100 человек, причастных к резонансному столкновению в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Сообщается, что соответствующие органы проводят масштабные обыски. Вопрос о задержании фигурантов и вручении им подозрений в настоящее время решается.

Все подробности спецоперации СБУ, хронологию событий и реакцию правоохранителей смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Пётр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши;

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Станислав Броневицкий, бывший прокурор САП (2020–2024);

Ольга Алтунина, представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;

Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма";

Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA";

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ.

Мы писали, что вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке произошла стычка. В социальных сетях сообщалось, что мужчин якобы силой удерживают в подвале. Правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании лиц и гибели одного из них.

Новини.LIVE сообщали, что основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк заявил, что в этой стычке людям платили за участие. Сообщается, что за присутствие организаторы обещали сто долларов, а за проникновение в дом — целых 10 тысяч долларов. По мнению Середюка, организаторы дестабилизируют ситуацию в Украине.