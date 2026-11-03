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Главная arrow Відео arrow СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE arrow
СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2026 г. 17:18

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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00:11Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

2 ноября 2026
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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

30 октября 2026
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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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00:11 Конфликт в Петропавловской Борщаговке: мужчины в доме, движение заблокировано

СБУ установила личности около 100 человек, причастных к резонансному столкновению в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Сообщается, что соответствующие органы проводят масштабные обыски. Вопрос о задержании фигурантов и вручении им подозрений в настоящее время решается.

Все подробности спецоперации СБУ, хронологию событий и реакцию правоохранителей смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Пётр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши;
  • Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";
  • Станислав Броневицкий, бывший прокурор САП (2020–2024);
  • Ольга Алтунина, представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • Александр Краев, эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма";
  • Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Екатерина Одарченко, политтехнолог, партнер компании "SIC Group USA";
  • Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ.

Мы писали, что вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке произошла стычка. В социальных сетях сообщалось, что мужчин якобы силой удерживают в подвале. Правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании лиц и гибели одного из них.

Новини.LIVE сообщали, что основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк заявил, что в этой стычке людям платили за участие. Сообщается, что за присутствие организаторы обещали сто долларов, а за проникновение в дом — целых 10 тысяч долларов. По мнению Середюка, организаторы дестабилизируют ситуацию в Украине.

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16:58 Мерц: большинство граждан Германии поддерживают Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:49 Загрязнение Чёрного моря: экосистема в крайне сложной ситуации

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