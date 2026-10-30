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Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

30 октября 2026 г. 21:00

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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026
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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

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14:29 Россия атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский допустил гарантии безопасности для РФ: эфир Ранок.LIVE

28 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готова к войне с Европой в 2030 году: эфир Ранок.LIVE

29 октября 2026
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17:12 Российские удары по Украине и погибшие в пяти областях: эфир Вечір.LIVE

После российского удара по предприятию "Визар" в Вишневом 6 июля произошла масштабная детонация, которая привела к гибели и ранениям людей, а также к разрушению жилых домов. Между попаданием ракеты и взрывами прошло более двух часов, однако пострадавшие утверждают, что за это время их не предупредили о необходимости покинуть опасную территорию. В городском совете, в свою очередь, заявляют, что систему оповещения активировали сразу после удара.

Об этом и других обстоятельствах трагедии смотрите в эфире проекта "Наша справа" на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем спецвыпуск "Наша справа"

В новом расследовании журналистка Диана Лановец выясняет, почему показания жителей Вишневого относительно оповещения перед масштабной детонацией отличаются от официальных объяснений городского совета.

Журналисты нашли эксклюзивные видеозаписи очевидцев, на которых запечатлен момент ракетного удара и начало детонации. Также они сопоставили рассказы пострадавших с объяснениями официальных служб.

Особое внимание в расследовании уделили ситуации с восстановлением жилья. Семьи из Вишневого и Милы, потерявшие дома и близких, до сих пор жалуются на затягивание обследований, проблемы с компенсациями и недостаток помощи.

Кроме того, журналисты проанализировали отчет Счетной палаты, в котором выявили нарушения в системе восстановления населенных пунктов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате удара по Вишневому 6 июля ранения получили 60 человек, а из-за угрозы повторной детонации с опасной территории эвакуировали более 500 жителей. Повреждения получили 250 частных домов и 27 многоэтажек, еще 91 дом был полностью разрушен.

В Генеральном штабе ВСУ тогда подчеркнули, что объект в Вишневом, где после российской атаки произошла повторная детонация, не входит в сферу управления украинской армии. Также в Генштабе напомнили о запрете размещать склады боеприпасов и другие подобные объекты вблизи гражданской застройки.

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