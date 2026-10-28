Переговоры между Украиной, США и Россией о прекращении войны могут состояться уже 10 ноября. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Sun. По словам главы государства, переговоры между Украиной и Россией могут состояться через несколько дней после промежуточных выборов в США.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня в эфире будут обсуждать актуальные события в Украине и мире:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах;

Александр Ковтунов — председатель Дарницкой районной государственной администрации в Киеве;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах;

Оксана Продан — советник председателя Ассоциации городов Украины;

Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби могут состояться 10 ноября — после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Киев настаивает на скорейшей встрече и готов обсуждать даже деликатные вопросы, однако не согласится на неприемлемые условия завершения войны.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях готов обсуждать только на уровне лидеров государств. По его словам, эта тема важна как для России, так и для США. Среди других приоритетов Украины в ходе предстоящей трехсторонней встречи он назвал прекращение ударов по энергетическим объектам, прекращение боевых действий на море, обмен военнопленными и возвращение украинских детей.