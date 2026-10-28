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Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

28 октября 2026 г. 18:12

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
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17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

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13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026
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18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

Text

13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
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17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

Переговоры между Украиной, США и Россией о прекращении войны могут состояться уже 10 ноября. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Sun. По словам главы государства, переговоры между Украиной и Россией могут состояться через несколько дней после промежуточных выборов в США.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня в эфире будут обсуждать актуальные события в Украине и мире:

  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах;
  • Александр Ковтунов — председатель Дарницкой районной государственной администрации в Киеве;
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах;
  • Оксана Продан — советник председателя Ассоциации городов Украины;
  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби могут состояться 10 ноября — после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Киев настаивает на скорейшей встрече и готов обсуждать даже деликатные вопросы, однако не согласится на неприемлемые условия завершения войны.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях готов обсуждать только на уровне лидеров государств. По его словам, эта тема важна как для России, так и для США. Среди других приоритетов Украины в ходе предстоящей трехсторонней встречи он назвал прекращение ударов по энергетическим объектам, прекращение боевых действий на море, обмен военнопленными и возвращение украинских детей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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