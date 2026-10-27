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Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

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18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

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13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

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08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

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17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

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18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026
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18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о создании инженерных сооружений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмах их реализации.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 сентября 2026 года "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)" (прилагается, для служебного пользования)", — говорится в источнике.

Смотрите об этом в эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
  • Екатерина Поп, пресс-секретарь Киевской городской военной администрации;
  • Влад, офицер отдела коммуникаций 38-й ОБРМП имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Алексей Мовчан, народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития;
  • Ярослав Железняк, народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
  • Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей (посол Национальной бизнес-коалиции малого и микробизнеса);
  • Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Мы писали, что также украинский лидер Владимир Зеленский своим указом продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Известно, что это уже 21-е продление сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации с 24 февраля 2022 года.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский доложил, что государство уже почти месяц ждет ответа от Соединенных Штатов по поводу ракет Patriot и NASAMS. Американец Хегсет должен согласовать эти поставки, глава государства поручил чиновникам решить этот вопрос.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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