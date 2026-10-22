Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Власти Украины узнали о новых планах России по усилению террора против Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам президента, он получил чрезвычайно важную информацию о намерениях россиян от украинских разведчиков. Так, стало известно, что РФ уже определила приоритеты дальнейших ударов на ближайшие недели.

"Очевидно, Россия пользуется замедлением поставок средств ПВО от партнеров. И столь же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы", — подчеркнул Зеленский.

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Гости:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик;

Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011);

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Роман Шеремета, профессор, председатель экономического департамента Университета Кейс Вестерн, ректор-основатель Американского университета в Киеве;

Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог;

Валерий Дымов, политолог;

Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты.

Мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что у властей уже есть информация о планах РФ по дальнейшим ударам по Украине в ближайшие недели. Однако он не назвал конкретных объектов, которые россияне определили как приоритетные.

Новини.LIVE сообщали, что РФ не прекращает террор против гражданского населения Украины. Вечером 21 октября Россия выпустила 21 ракету по Украине. Глава государства отреагировал на удары и заявил — это три волны баллистических ракет от "гуманистов".