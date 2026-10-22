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Главная arrow Відео arrow Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE arrow
Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

22 октября 2026 г. 17:09

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17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

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13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

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08:00 В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

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17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Text

13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Власти Украины узнали о новых планах России по усилению террора против Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По словам президента, он получил чрезвычайно важную информацию о намерениях россиян от украинских разведчиков. Так, стало известно, что РФ уже определила приоритеты дальнейших ударов на ближайшие недели.

"Очевидно, Россия пользуется замедлением поставок средств ПВО от партнеров. И столь же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы", — подчеркнул Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик;
  • Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011);
  • Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;
  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Роман Шеремета, профессор, председатель экономического департамента Университета Кейс Вестерн, ректор-основатель Американского университета в Киеве;
  • Павел Гай-Нижник, доктор исторических наук, политолог;
  • Валерий Дымов, политолог;
  • Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты.

Мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что у властей уже есть информация о планах РФ по дальнейшим ударам по Украине в ближайшие недели. Однако он не назвал конкретных объектов, которые россияне определили как приоритетные.

Новини.LIVE сообщали, что РФ не прекращает террор против гражданского населения Украины. Вечером 21 октября Россия выпустила 21 ракету по Украине. Глава государства отреагировал на удары и заявил — это три волны баллистических ракет от "гуманистов".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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