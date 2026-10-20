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В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026 г. 8:00

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Верховная Рада готовится ужесточить наказание для уклонистов и военнослужащих, самовольно покидающих части (СЗЧ). Как заявил в интервью ВВС премьер-министр Сергей Корецкий, такой шаг стал ответом, в частности, на требования предпринимателей, ведь бизнес возмущен изменениями правил бронирования и прямо призывает власти в первую очередь заниматься теми, кто уклоняется от службы или дезертирует из армии. Глава правительства подчеркнул, что закрывать глаза на проблемы с комплектованием нельзя. Из-за погибших, пропавших без вести и раненых армия постоянно теряет людей, а бойцы, которые воюют годами без передышки, срочно нуждаются в замене и ротации.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 20 октября.

Эфир Ранок.LIVE 20 октября

Приглашенные гости:

  • Денис Клименко, аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки (автор Telegram-проекта MENAlysis);
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
  • Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины;
  • Тарас Мишак, старший офицер отдела коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Владимир Кобылянский, эксперт Ассоциации водоканалов Украины по качеству питьевой воды;
  • Наталья Виноград, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого;

Новини.LIVE сообщали, что Сергей Корецкий также заявил, что количество граждан, имеющих отсрочку, броню или просто скрывающихся от повесток, в настоящее время заметно превышает численность всей действующей армии. В связи с этим правительство приступает к жесткому пересмотру критериев предоставления отсрочки, чтобы пресечь схемы злоупотреблений и пополнить подразделения новыми силами.

Параллельно премьер критически оценил подготовку Киева к отопительному сезону, отметив, что столичные власти во главе с Виталием Кличко могли бы подготовить город к суровой зиме гораздо эффективнее. Ситуацию обостряют и непрекращающиеся удары РФ. Только с начала 2026 года враг разрушил более миллиона квадратных метров логистической и складской недвижимости, а общие финансовые потери украинских предприятий, производств и товаров на складах уже достигли 7,7 миллиарда долларов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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