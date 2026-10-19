Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Украине будет крайне сложно продолжать борьбу. По его словам, поддержка Владимира Путина со стороны Вашингтона стала бы исторической ошибкой. Президент надеется, что Дональд Трамп останется на стороне Украины или, по крайней мере, будет соблюдать нейтралитет. Отдельно Зеленский подчеркнул важность американских разведданных, которые помогают своевременно выявлять запуски российских баллистических ракет. В то же время, по его словам, Украина не получала такой информации в течение трех дней.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 19 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Оксана Юринец, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва;

Александр Гречко, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева";

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Любомир Заика, командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец";

Сергей Куюн, эксперт по рынку топлива и директор консалтинговой компании "А-95";

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский обвинил Дональда Трампа в давлении на Украину с целью заставить Киев капитулировать перед Россией. В то же время украинский президент заявил, что не верит в способность главы Белого дома убедить Владимира Путина прекратить войну.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп в свою очередь обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну. Президент США отметил, что Украина понесла значительные разрушения, и подчеркнул, что сам ведет переговоры с Россией, чтобы добиться прекращения боевых действий.