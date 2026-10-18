Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.

На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.