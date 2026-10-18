Энергетическое перемирие, которое Дональд Трамп объявил как шаг к возможному завершению войны, превратилось в очередной конфликт между Киевом и Вашингтоном и усиление ударов РФ по Украине — главные темы эфира Остаповец.LIVE.
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Главные темы:
- Президент США Дональд Трамп объявил о введении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В тот же день Россия выпустила по украинской энергетике 39 баллистических ракет и более сотни реактивных дронов. В результате три столичные ТЭЦ полностью прекратили выработку электроэнергии. А последующие круглосуточные атаки и вовсе перевели Киев и Киевскую область в режим постоянных экстренных отключений света.
- На фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном президент Зеленский отправился в Европу, чтобы заручиться политической поддержкой. 14 октября он провёл переговоры в Лондоне, а 15 — встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.
- России понадобится как минимум два года и десятки тысяч человек, чтобы попытаться полностью оккупировать Донбасс. И даже это не гарантирует ей успеха. Ведь украинская оборона на востоке усиливается, войска не просто укрепляются, они даже проводят успешные контрнаступления, — рассказал в интервью Новини.LIVE командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, из-за российских ударов десятки тысяч семей в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях остались без света. Также под удары попали жилые дома: двое человек погибли, ещё 12 получили ранения, среди них двое детей.
США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после временного перерыва. Также не исключено, что на следующей неделе украинские переговорщики проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа.