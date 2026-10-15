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Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами ЕС: эфир Вечір.LIVE

15 октября 2026 г. 17:14

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Гостями эфира программы Вечір.LIVE стали экономист Алексей Кущ, министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах Иван Плачков, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, эксперт "Центра отношений США–Украина" Андрей Добрянский, народный депутат Владимир Крейденко, народный депутат Михаил Цимбалюк, вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО Владимир Джиджора, советник ОП Сергей Лещенко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что 15 октября украинский лидер Владимир Зеленский вместе с делегацией прибыл в столицу Бельгии для участия в заседании Европейского совета и серии крайне важных переговоров с ключевыми союзниками.

Президент планирует согласовать с европейскими партнерами конкретные шаги по усилению давления на Россию и расширению оборонной помощи.

Отдельным важным событием станет аудиенция Зеленского у короля бельгийцев Филиппа.

На следующий день запланированы не менее ответственные переговоры с президентами Европейского совета и Еврокомиссии, а также встречи с премьер-министрами Венгрии, Финляндии и Швеции.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и провести переговоры с международными партнерами. В ходе встреч планируется обсудить усиление санкционного и иного давления на Россию, а также расширение военной помощи Украине.

Кроме того, Зеленский предположил, что следующие договоренности между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным могут касаться экспорта российского газа.

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