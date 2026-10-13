Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте. Украинские военные продолжают активную оборону и сдерживают попытки россиян продвигаться вперед, несмотря на численное превосходство противника на отдельных участках в шесть-восемь раз. По словам главы государства, в районах Доброполья российская армия ежедневно теряет около 200 военнослужащих убитыми.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 13 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Игорь Тодоров — профессор кафедры международных исследований и общественных коммуникаций Ужгородского университета, член Общества истории дипломатии и международных отношений;

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;

Родион Кудряшов — заместитель командира 3АК, полковник;

Павел Фролов — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;

Дмитрий Громаков — социолог (эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии);

Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95";

Ярослав Железняк — народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;

Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают активную оборону и оттесняют российских оккупантов. По его словам, в районах Доброполья армия РФ ежедневно теряет около 200 военнослужащих убитыми, а на отдельных участках фронта украинские силы превосходят противника по численности в шесть-восемь раз. Президент также сообщил о переговорах с международными партнерами относительно дальнейшей поддержки Украины и призвал Россию согласиться на энергетическое прекращение огня.

Новини.LIVE также писали, что, по оценкам НАТО, в сентябре Россия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 28 тысяч могли погибнуть. Потери украинских Сил обороны за этот период составили примерно 5 тысяч человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.