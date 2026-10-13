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Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

13 октября 2026 г. 8:00

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07:29 Зеленский ответил на энергетическое перемирие Трампа: эфир Ранок.LIVE

9 октября 2026
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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

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13:08 В Украине ввели аварийные отключения электричества: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

8 октября 2026
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20:49 Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

12 октября 2026
Text

18:16 Зеленский заявил о риске зернового кризиса через несколько месяцев: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Украина ответит на российские удары по энергетике: эфир День.LIVE

Text

07:29 Зеленский ответил на энергетическое перемирие Трампа: эфир Ранок.LIVE

9 октября 2026
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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте. Украинские военные продолжают активную оборону и сдерживают попытки россиян продвигаться вперед, несмотря на численное превосходство противника на отдельных участках в шесть-восемь раз. По словам главы государства, в районах Доброполья российская армия ежедневно теряет около 200 военнослужащих убитыми.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 13 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Игорь Тодоров — профессор кафедры международных исследований и общественных коммуникаций Ужгородского университета, член Общества истории дипломатии и международных отношений;
  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Сергей Братчук — пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник;
  • Родион Кудряшов — заместитель командира 3АК, полковник;
  • Павел Фролов — народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и пострадавших в результате российской агрессии;
  • Дмитрий Громаков — социолог (эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии);
  • Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Ярослав Железняк — народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Виктор Гальчинский — член правления ОО "Линия 102.Юа", финансовый аналитик;
  • Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают активную оборону и оттесняют российских оккупантов. По его словам, в районах Доброполья армия РФ ежедневно теряет около 200 военнослужащих убитыми, а на отдельных участках фронта украинские силы превосходят противника по численности в шесть-восемь раз. Президент также сообщил о переговорах с международными партнерами относительно дальнейшей поддержки Украины и призвал Россию согласиться на энергетическое прекращение огня.

Новини.LIVE также писали, что, по оценкам НАТО, в сентябре Россия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них около 28 тысяч могли погибнуть. Потери украинских Сил обороны за этот период составили примерно 5 тысяч человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.

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08:00 Деньги от UNHCR Ukraine: где семьям дают 12 300 грн в октябре

07:49 Зеленский: Украина ежедневно теряет 20–30 мирных жителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:48 Украина будет отслеживать баллистику РФ и без разведданных США

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