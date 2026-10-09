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Главная arrow Відео arrow Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

9 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

8 октября 2026
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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

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08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

6 октября 2026
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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

8 октября 2026
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20:49 Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

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08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реагирует на российские атаки по инфраструктуре, в частности на удары по украинским дата-центрам. Комментируя ночную атаку на дата-центр "Яндекса" и возможную операцию против российских дата-центров, глава государства ответил на вопросы журналистов после беседы с руководителем Службы безопасности Украины Александром Покладом.

"Мы точно тоже можем. Мы всегда отвечаем зеркально. Дата-центры, вы все знаете, они били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу раскрыть", — заявил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Руслан Чёрный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес", капитан;
  • Сергей Хоминский, майор, пресс-офицер 100-й омбр;
  • Ярослав Божко, политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";
  • Алексей Леонов, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Сергей Минаев, позывной Рамзес, командир дивизиона перехватчиков в составе 39-го зенитно-ракетного полка "ПОСИПАКИ";
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
  • Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах;
  • Евгений Скрипник, врач-психиатр, психотерапевт.

Мы писали, что подобные заявления прозвучали после смертоносных ударов по Краматорску и Прилукам. По словам президента, в результате атаки на Прилуки погибли 29 человек, ещё 54 получили ранения, среди жертв — пятеро детей.

Новини.LIVE сообщали, что Украина не оставит без ответа новую волну эскалации со стороны России. Киев продолжает взаимодействовать с международными партнерами по всем доступным каналам, чтобы привлечь дополнительную поддержку.

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07:41 Беженцев из Украины в США могут депортировать: всё зависит от Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Денежные ограничения: с какой суммой наличных могут не выпустить за границу

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