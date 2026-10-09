Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реагирует на российские атаки по инфраструктуре, в частности на удары по украинским дата-центрам. Комментируя ночную атаку на дата-центр "Яндекса" и возможную операцию против российских дата-центров, глава государства ответил на вопросы журналистов после беседы с руководителем Службы безопасности Украины Александром Покладом.
"Мы точно тоже можем. Мы всегда отвечаем зеркально. Дата-центры, вы все знаете, они били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу раскрыть", — заявил Зеленский.
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Гости:
- Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
- Руслан Чёрный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
- Олесь Маляревич, заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес", капитан;
- Сергей Хоминский, майор, пресс-офицер 100-й омбр;
- Ярослав Божко, политический консультант, председатель Центра политических исследований "Доктрина";
- Алексей Леонов, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Сергей Минаев, позывной Рамзес, командир дивизиона перехватчиков в составе 39-го зенитно-ракетного полка "ПОСИПАКИ";
- Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI";
- Татьяна Козаченко, адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах;
- Евгений Скрипник, врач-психиатр, психотерапевт.
Мы писали, что подобные заявления прозвучали после смертоносных ударов по Краматорску и Прилукам. По словам президента, в результате атаки на Прилуки погибли 29 человек, ещё 54 получили ранения, среди жертв — пятеро детей.
Новини.LIVE сообщали, что Украина не оставит без ответа новую волну эскалации со стороны России. Киев продолжает взаимодействовать с международными партнерами по всем доступным каналам, чтобы привлечь дополнительную поддержку.