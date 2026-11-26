Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи во Флориде призвали Россию воздержаться от действий, которые могут привести к расширению войны против Украины. Они подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования, а сама встреча состоялась после визита Трампа в Китай, где он провел переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Александр Юрченко — народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, военнослужащий ВСУ;

Дмитрий Соломчук — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;

Екатерина Рошук — политолог;

Юрий Продан — министр топлива и энергетики Украины в 2007–2010 годах, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины;

Ирина Борзова — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, что Трамп опроверг информацию о якобы установленном Вашингтоном дедлайне для мирного соглашения между Киевом и Москвой. При этом он отметил, что готовность Зеленского и Путина к компромиссам меняется, поэтому предсказать дату завершения войны сложно.

Также Новини.LIVE сообщали, что глава американской Национальной разведки Джей Клейтон прокомментировал дружественные высказывания Трампа в адрес Путина. Во время эфира ABC News он подчеркнул, что российский президент не является союзником США в контексте войны против Украины.