Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложила значительные усилия для полноценного вовлечения Европы в мирный процесс с Соединенными Штатами. Сейчас украинская сторона ожидает от Вашингтона определения даты следующей встречи, которая должна состояться уже в четырехстороннем формате.

Об этом и других важных событиях будут говорить в прямом эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Ярослав Макитра — политтехнолог;

Денис Клименко — аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки;

Сергей Нагорняк — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Евгений Оропай (позывной "Скиф") — майор, начальник службы применения отделения беспилотных систем секции планирования применения штаба бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины;

Алексей Мовчан — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;

Игорь Ясько — адвокат, кандидат юридических наук, генеральный директор общественного союза "Всеукраинская профессиональная Лига налогоплательщиков";

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о тупике в переговорах по территориальному вопросу между Украиной и Россией. По его словам, к такому выводу американская сторона пришла после продолжительных разговоров с Владимиром Путиным и российской делегацией.

Также Новини.LIVE писали, что руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов допустил проведение четырехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США, Европы и России до Рождества.