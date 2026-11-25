Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать бюджет столицы на 2027 год, а также предстоящие изменения в сфере электроснабжения и отопления. Отдельно обсудят ситуацию с укрытиями в Киеве и другие актуальные для жителей города вопросы.

Посмотреть эфир программы "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня важные темы будут обсуждать:

Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, председатель Комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київський час":

Исполнение бюджета Киева на 2026 год;

Бюджет Киева на 2027 год;

Мобильные укрытия;

Понтонные переправы через Днепр;

Транспортный коллапс в Киеве;

Помощь ВСУ из городского бюджета;

Подготовка столицы к зиме и энергетическая устойчивость;

Бюджетные приоритеты и неэффективные расходы;

Ответственность мэра Киева Виталия Кличко и КГГА за использование бюджета.

Новини.LIVE сообщили, что народный депутат Оксана Савчук пояснила, что обустройство понтонных переправ через Днепр в Киеве требует значительно больших затрат, чем 1–2 млрд гривен. Среди препятствий она также назвала сложность подготовки насыпных подъездов с обоих берегов реки и изменчивые погодные условия. По её словам, реализация такого замысла зависит не только от финансирования, но и от возможности быстро выполнить необходимые работы.

Также мы писали, что в Киеве завершили строительство одного из туннелей будущего участка метро на Виноградарь под проспектом Европейского Союза. В целом на этом участке выполнено около 80% запланированных работ, сейчас строители переносят инженерные сети и восстанавливают дорожное покрытие. В компании Autostrada заявили, что планируют возобновить движение транспорта по проспекту к Рождеству.