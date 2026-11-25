Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать бюджет столицы на 2027 год, а также предстоящие изменения в сфере электроснабжения и отопления. Отдельно обсудят ситуацию с укрытиями в Киеве и другие актуальные для жителей города вопросы.
Посмотреть эфир программы "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня важные темы будут обсуждать:
- Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета, "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, председатель Комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг.
Темы эфира "Київський час"
Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться в ходе эфира "Київський час":
- Исполнение бюджета Киева на 2026 год;
- Бюджет Киева на 2027 год;
- Мобильные укрытия;
- Понтонные переправы через Днепр;
- Транспортный коллапс в Киеве;
- Помощь ВСУ из городского бюджета;
- Подготовка столицы к зиме и энергетическая устойчивость;
- Бюджетные приоритеты и неэффективные расходы;
- Ответственность мэра Киева Виталия Кличко и КГГА за использование бюджета.
Новини.LIVE сообщили, что народный депутат Оксана Савчук пояснила, что обустройство понтонных переправ через Днепр в Киеве требует значительно больших затрат, чем 1–2 млрд гривен. Среди препятствий она также назвала сложность подготовки насыпных подъездов с обоих берегов реки и изменчивые погодные условия. По её словам, реализация такого замысла зависит не только от финансирования, но и от возможности быстро выполнить необходимые работы.
Также мы писали, что в Киеве завершили строительство одного из туннелей будущего участка метро на Виноградарь под проспектом Европейского Союза. В целом на этом участке выполнено около 80% запланированных работ, сейчас строители переносят инженерные сети и восстанавливают дорожное покрытие. В компании Autostrada заявили, что планируют возобновить движение транспорта по проспекту к Рождеству.