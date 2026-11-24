Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня посетит Закарпатье, где встретится с Зеленским и представителями венгерской общины. Это его первый визит в регион с 2015 года. Это первый визит венгерского премьера в Закарпатье с 2015 года. Также Мадьяр планирует встретиться с представителями венгерской общины.

Об этом и многом другом будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE 24 ноября

Гости эфира:

Ярослав Телешун — кандидат политических наук;

Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;

Роман Гончаренко — редактор "Deutsche Welle";

Павел Гай-Нижник — политолог;

Андриан Прокип — доктор экономических наук;

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибудет в Закарпатье, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и встретиться с представителями венгерской общины. Это первый визит венгерского премьера в регион с 2015 года.

Кроме того, за последние шесть месяцев Украине и Венгрии удалось существенно улучшить двусторонние отношения. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и достигли прогресса в вопросах, которые ранее оставались проблемными.