Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня посетит Закарпатье, где встретится с Зеленским и представителями венгерской общины. Это его первый визит в регион с 2015 года. Это первый визит венгерского премьера в Закарпатье с 2015 года. Также Мадьяр планирует встретиться с представителями венгерской общины.
Об этом и многом другом будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.
Эфир День.LIVE 24 ноября
Гости эфира:
- Ярослав Телешун — кандидат политических наук;
- Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;
- Роман Гончаренко — редактор "Deutsche Welle";
- Павел Гай-Нижник — политолог;
- Андриан Прокип — доктор экономических наук;
- Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
- Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибудет в Закарпатье, где планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и встретиться с представителями венгерской общины. Это первый визит венгерского премьера в регион с 2015 года.
Кроме того, за последние шесть месяцев Украине и Венгрии удалось существенно улучшить двусторонние отношения. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений и достигли прогресса в вопросах, которые ранее оставались проблемными.