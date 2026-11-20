Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины ночью и утром 20 ноября 2026 года. РФ наносила удары баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе "Калибрами", а также задействовала реактивные дроны. Под жестокой атакой оказался ряд регионов Украины, в том числе Киев. Аварийные отключения вынужденно введены в столице, а также во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";

Вита Голод, член правления Украинской ассоциации китаеведов;

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Регина Харченко, и.о. городского головы Запорожья;

Игорь Чаленко, политолог;

Павел Белоусов, эксперт по вопросам цифровой безопасности.

Мы писали, что в ночь на 20 ноября под основным ударом российской армии оказалась столица Украины, РФ применила большое количество баллистических и крылатых ракет. Также удары пришлись по Львову, Харькову, Ивано-Франковску.

Новини.LIVE сообщали, что начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия в ночь на 20 ноября применила более 100 крылатых ракет для атаки Украины. По его словам, это один из крупнейших обстрелов с начала полномасштабной войны.