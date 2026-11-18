В прямом эфире программы "Київський час" обсудят последствия российских ударов по мостам столицы. Главные вопросы — как киевлянам передвигаться между берегами Днепра, возможно ли строительство подводного туннеля и чего ожидать от отопительного сезона.

Особое внимание уделят ситуации на левом берегу Киева. Может ли он остаться без нормального транспортного сообщения с остальной частью города и насколько реально построить туннель под Днепром?

Также поговорим о теплоснабжении жилых домов. Какие риски возникают из-за российских обстрелов и готовы ли коммунальные службы к новым вызовам?

Смотрите прямой эфир "Київський час" в 19:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира "Київський час"

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах;

Андрей Корецкий — доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений;

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;

Максим Бахматов — глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве;

Александр Ковтунов — глава Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов рассказал о начале строительства понтонных переправ через Днепр. По его словам, их планируют обустроить в течение двух-трех месяцев. Такие переправы должны обеспечить резервный проезд между берегами в случае серьезного повреждения основных мостов.

Также Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки 17 ноября. Из-за повреждения теплосети без отопления остались 317 многоэтажек Дарницкого района. Кроме того, было временно приостановлено движение метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Коммунальные службы приступили к восстановительным работам.