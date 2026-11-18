В прямом эфире проходит заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, на которое пригласили генерал-майора Сергея Дуку. После выхода из СИЗО он заявил о желании лично принять участие в заседании и изложить свое видение событий. ВСК расследует возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время действия военного положения.

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Что известно о деле Сергея Дуки

6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Сергею Дуке, которого задержали в рамках операции «Карфаген». Суд постановил содержать его под стражей, но определил альтернативу — залог в размере 65 млн гривен.

13 ноября за Дуку внесли всю сумму залога, после чего он вышел из следственного изолятора. При выходе генерал публично обратился к народным депутатам с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования коррупции в НАБУ.

На записях НАБУ Дука фигурирует под прозвищем «Аким». Следствие считает, что он знал о деятельности организатора группировки по прозвищу «Криминал» и помогал ему решать вопросы в СБУ и Офисе генерального прокурора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после освобождения из СИЗО под залог генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о якобы утечке документов, касающихся сотрудников НАБУ и лиц из их окружения, в ходе операции "Карфаген". Он утверждал, что получал от высшего политического руководства государства указание не использовать собранные материалы, и заявил о готовности предоставить доказательства своих слов.

Также Новини.LIVE писали, что после освобождения от должности Дука продолжал находиться на службе в СБУ — в распоряжении ведомства. По словам адвоката Дуки, увольнение с должности не означает автоматического прекращения службы в СБУ, а сроки пребывания генерала в распоряжении ведомства оставались неизвестными.