Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил о планах более чем в три раза увеличить украинские возможности по нанесению ударов в глубину (deep-strike) в 2027 году. Речь идет об увеличении количества реактивных средств и обычных дронов. Также Украина будет работать над повышением их эффективности и точности поражения целей на территории России.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Юрий Подорожный — политтехнолог;

Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020 годы);

позывной "Джаконда" — командир роты ударных БпЛА в составе 412-й бригады Nemesis;

Любомир Заика — командир группы рекрутинга штаба управления 152-й отдельной егерской бригады;

Эскендер Бариев — председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра (член Меджлиса крымскотатарского народа);

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина-НАТО";

Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;

Александр Краев — эксперт Совета внешней политики "Украинская призма";

Евгений Скрипник — врач-психиатр, психотерапевт.

Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября министр обороны Евгений Хмара заявил, что Украина будет отвечать на российские удары в два, три или даже больше раз сильнее. Он пояснил, что удар по Керченскому мосту стал ответом на 12 российских атак по мостам Киева, соединяющим берега Днепра. Перед операцией украинские военные провели разведку и уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

Новини.LIVE писали, что министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания Совета ЕС в Брюсселе предложил партнерам обменять имеющиеся ракеты Patriot на новые, которые Украина уже заказала. Также он призвал расширять совместное производство беспилотников в Европе и увеличить их поставки в Украину. По словам Хмары, в 2027 году Украина планирует вдвое увеличить объемы поставок дронов.