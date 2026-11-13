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Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко: эфир Новини.LIVE

Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко: эфир Новини.LIVE

13 ноября 2026 г. 11:09

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

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11:09 Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко: эфир Новини.LIVE

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08:00 О чем Зеленский договорился с представителями США: эфир Ранок.LIVE

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17:33 Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

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13 ноября 2026 года в 10:00 в Высшем антикоррупционном суде началось подготовительное судебное заседание по делу № 991/6794/26 в отношении народного депутата Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Ей инкриминируется предложение предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины — правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Прямую трансляцию смотрите на Новини.LIVE.

Суд над Юлией Тимошенко

До этого сторона защиты обращалась с ходатайством об изменении подсудности и передаче материалов дела в другой суд. В то же время Апелляционная палата ВАКС не поддержала это требование.

В ходе нынешнего заседания внимание сосредоточено на аргументах сторон обвинения и защиты, рассмотрении заявленных процессуальных ходатайств и определении дальнейшего хода судебного процесса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 9 октября Высший антикоррупционный суд не предоставил Юлии Тимошенко и её адвокатам доступ к документам и вещам НАБУ. В то же время суд разрешил обратиться в экспертные учреждения в Одессе и Харькове, чтобы проверить, как именно проводилась экспертиза аудиозаписей по этому делу.

Сама же лидер "Батькивщины" заявляла о серьезных расхождениях в выводах экспертов. Также она подчеркивала, что защите так и не показали оригинал устройства, на которое делали запись.

Кроме того, ВАКС по просьбе самой политикасницы уменьшил ей залог более чем в сто раз — с 33,28 млн до 266 тысяч гривен. По решению судьи Олега Ткаченко, оставшуюся сумму должны вернуть людям, которые вносили за нее деньги.

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