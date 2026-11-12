Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин намерен уничтожить жизнь в крупных украинских городах. По словам лидера, именно этим объясняются постоянные российские удары по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью, Одессе и Херсону. Украинские власти подготовили для этих городов планы устойчивости.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 12 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

София Федина — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность";

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа";

Сергей Соболев — народный депутат от фракции "Батьківщина", член Комитета по вопросам правовой политики;

Андрей Длигач — доктор экономических наук (председатель Advanter Group);

Галина Янченко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;

Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах.

Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября 2026 года Владимир Зеленский анонсировал встречу со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые провели переговоры с Путиным. Президент Украины рассчитывает получить от них информацию о предварительных контактах Вашингтона с Москвой. Также Зеленский раскритиковал идею США обсуждать с Россией новый европейский порядок безопасности.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский призвал европейских партнеров усилить санкции против России и не ослаблять ограничения. Он подчеркнул необходимость перекрыть поставки оборудования и дефицитных компонентов для производства российских ракет, дронов и систем связи. По словам президента, это может заставить Москву перейти к реальным шагам по прекращению войны.