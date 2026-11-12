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Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

12 ноября 2026 г. 17:33

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

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17:33 Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:37 Зеленский заявил о проблемах со Starshield: эфир День.LIVE

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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин намерен уничтожить жизнь в крупных украинских городах. По словам лидера, именно этим объясняются постоянные российские удары по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью, Одессе и Херсону. Украинские власти подготовили для этих городов планы устойчивости.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 12 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • София Федина — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность";
  • Владимир Крейденко — народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа";
  • Сергей Соболев — народный депутат от фракции "Батьківщина", член Комитета по вопросам правовой политики;
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук (председатель Advanter Group);
  • Галина Янченко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;
  • Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах.

Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября 2026 года Владимир Зеленский анонсировал встречу со спецпосланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые провели переговоры с Путиным. Президент Украины рассчитывает получить от них информацию о предварительных контактах Вашингтона с Москвой. Также Зеленский раскритиковал идею США обсуждать с Россией новый европейский порядок безопасности.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский призвал европейских партнеров усилить санкции против России и не ослаблять ограничения. Он подчеркнул необходимость перекрыть поставки оборудования и дефицитных компонентов для производства российских ракет, дронов и систем связи. По словам президента, это может заставить Москву перейти к реальным шагам по прекращению войны.

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17:12 Украинцев ждет таможенный контроль на границе: какие вещи надо декларировать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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